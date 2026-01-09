Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA SVOLTA

Venezuela, arrivano le prime scarcerazioni

Luigi Gasperin in libertà:era stato arrestato lo scorso 7 agosto per la presunta detenzione di materiale esplosivo.

09 Gen 2026 - 08:23
01:31 

Afflitto da patologie cardiache, avrebbe ricevuto cure mediche e sarabbe comunque sempre rimasto in contatto con la famiglia.

video evidenza
venezuela
maduro