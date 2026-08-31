Cifre fuori mercato

Venezia, follie per l'alloggio durante la Mostra del cinema: dai 50 euro per una poltrona a quasi 3mila per una stanza

Al Lido una camera può arrivare fino a 2600 euro a notte."

di Alessandro Ongarato
31 Ago 2026 - 21:21
01:31 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
venezia 83