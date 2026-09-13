Venezia 83, trionfano i film internazionali

Venezia non parla italiano. All'83esima edizione del festival, nonostante tanti titoli del nostro cinema in concorso, a trionfare sono stati solo film internazionali. Il Leone D'Oro è andato a "Woman Unknown" che racconta le conseguenze della guerra sulle donne, una delle sole due opere in gara dirette da una regista, la danese May El-Toukhy - la protagonista Mathilde Arcel si è aggiudicata la coppa volpi per la migliore attrice. Una risposta netta alle feroci polemiche sulla sotto-rappresentazione femminile alla mostra.