Varsavia, sciopero e manifestazione per i robot davanti al ministero degli Affari digitali

"Proteggete i posti di lavoro, non aspettate, regolamentate!". A dirlo davanti al ministero degli Affari digitali polacco, non sono i dipendenti di un'azienda, ma trenta robot, dotati di bandiere, slogan e altoparlanti. L'iniziativa intende sottolineare la necessità di agire concretamente per regolare il futuro mercato del lavoro, dove l'Ia sarà sempre più presente. Per farlo, gli attivisti chiedono alle autorità nazionali di elaborare leggi sull'automazione, al fine di limitarne l'impatto sull'occupazione, in un contesto che vede l'accelerazione costante dello sviluppo tecnologico e l'incapacità dei regolatori di stare al passo con l'innovazione.

