fa sorridere ma fa anche riflettere

Varsavia, sciopero e manifestazione per i robot davanti al ministero degli Affari digitali

La manifestazione, organizzata da Democratism, mira a sensibilizzare sull'impatto della robotica e dell'Ia

di Francesca Canto
12 Set 2026 - 20:19
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

"Proteggete i posti di lavoro, non aspettate, regolamentate!". A dirlo davanti al ministero degli Affari digitali polacco, non sono i dipendenti di un'azienda, ma trenta robot, dotati di bandiere, slogan e altoparlanti. L'iniziativa intende sottolineare la necessità di agire concretamente per regolare il futuro mercato del lavoro, dove l'Ia sarà sempre più presente. Per farlo, gli attivisti chiedono alle autorità nazionali di elaborare leggi sull'automazione, al fine di limitarne l'impatto sull'occupazione, in un contesto che vede l'accelerazione costante dello sviluppo tecnologico e l'incapacità dei regolatori di stare al passo con l'innovazione.
 

robot
varsavia