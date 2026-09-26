Vannacci e il caso della foto ritoccata con l'IA di Matilde Siracusano: scoppia la polemica
La parlamentare forzista: "Spogliata con l'Intelligenza artificiale, scelta squallida". La replica del generaledi Alessio Campana
Scoppia il caso intorno a un post social del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in cui Matilde Siracusano - sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, parlamentare di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto - viene ritratta con una profonda scollatura realizzata tramite Intelligenza artificiale, quando nell'immagine originale indossa invece una maglietta bianca sotto la giacca. "Cercate meglio e rivolgete le accuse, eventualmente, a chi di dovere", ha replicato Vannacci, che ha postato su Facebook il link a un blog calabrese dove è presente la foto incriminata di Siracusano, rilanciata sul profilo del generale.
La reazione di Siracusano
Siracusano ha fatto sapere di essere intenzionata a sporgere una denuncia-querela. "Il livello di squallore e di schifo credo non abbia eguali. L'ex generale che parla tanto di valori, non sa neanche cosa siano", ha sottolineato Siracusano, secondo cui "spogliare una donna come strumento di campagna elettorale, con un chiaro intento denigratorio solo perché sono la compagna del presidente della Regione, è una scelta perversa e squallida e che non ha alcun significato". La solidarietà a Siracusano è arrivata in maniera trasversale, da Fratelli d'Italia alla Lega, passando per le forze di opposizione, da Avs al M5s.
La replica di Vannacci
"A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere. Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali. Continuate pure a occuparvi di scollature", ha scritto Vannacci nel post su Facebook con il link al blog calabrese.
Tajani: "Attacco volgare e inaccettabile"
"È un attacco volgare e inaccettabile, che dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi lo ha escogitato", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia.
L'indignazione di Occhiuto
Indignato il presidente della Regione Calabria, e compagno di Siracusano, Roberto Occhiuto: "Chi ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso prima di cominciare".