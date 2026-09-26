Vannacci e il caso della foto ritoccata con l'IA di Matilde Siracusano: scoppia la polemica

Siracusano ha fatto sapere di essere intenzionata a sporgere una denuncia-querela. "Il livello di squallore e di schifo credo non abbia eguali. L'ex generale che parla tanto di valori, non sa neanche cosa siano", ha sottolineato Siracusano, secondo cui "spogliare una donna come strumento di campagna elettorale, con un chiaro intento denigratorio solo perché sono la compagna del presidente della Regione, è una scelta perversa e squallida e che non ha alcun significato". La solidarietà a Siracusano è arrivata in maniera trasversale, da Fratelli d'Italia alla Lega, passando per le forze di opposizione, da Avs al M5s.