Valeria Mazza in tribuna a Bormio per tifare il figlio Tiziano

Tutto l'amore della mamma. La ex supermodella Valeria Mazza presente sugli spalti di Bormio per vedersi la prima discesa del figlio Tiziano Gravier, in gara al superG dello Stelvio col team argentino. Un debutto olimpico formato famiglia: mamma, papà, sorella e al centro un conterraneo di spicco Javier Zanetti, oltre agli amici di sempre. C'erano davvero tutti a dare man forte al 23enne, secondo di quattro figli dell'ex modella, e 50esimo nel ranking mondiale che ha chiuso la gara al 28esimo posto.