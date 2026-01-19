Logo Tgcom24
Lifestyle
Valentino, secondo l'esperta sapeva dare "attenzione al bello del mondo"

Dello stilista, scomparso lunedì a Roma, a 93 anni, "rimane sicuramente il culto per i tessuti meravigliosi e i ricami fantastici"

di Eleonora Rossi Castelli
19 Gen 2026 - 18:45
01:30 

Lo stile di Valentino era apprezzato da tutti, che si tratti di semplici appassionati o di esperti. "La sua ossessione è sempre stata rendere le persone più belle", ha raccontato la critica di moda Daniela Fedi. "Dà attenzione al bello del mondo". "Riusciva a far essere eleganti le proprie donne senza costringerle troppo, senza trasformarle completamente", le fa eco Barbara L.G. Sordi, professoressa di Storia della moda. Di Valentino, continua Sordi, "rimane sicuramente il culto per i tessuti meravigliosi e i ricami fantastici. Sarà eterno".

