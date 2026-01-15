Logo Tgcom24
Valentino, Roma omaggia il grande couturier con una mostra

Oltre 1000 mq dedicati all'eredità e alla creatività di Valentino Garavani, uno spazio per immergersi nell'universo creativo dello stilista

di Silvia Carrera
15 Gen 2026 - 17:13
01:23 

Le creazioni inimitabili di un grande couturier e le straordinarie opere di una celebre artista: Venus - Valentino Garavani through the Eyes of Joana Vasconcelos - è la mostra al Pm23, lo spazio inaugurato lo scorso maggio a Roma in piazza Mignanelli dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Oltre 1000 mq dedicati all'universo creativo di Valentino Garavani e alla potenza della visione dell'artista portoghese.

valentino garavani
roma
video evidenza