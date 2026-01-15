Valentino, Roma omaggia il grande couturier con una mostra

Le creazioni inimitabili di un grande couturier e le straordinarie opere di una celebre artista: Venus - Valentino Garavani through the Eyes of Joana Vasconcelos - è la mostra al Pm23, lo spazio inaugurato lo scorso maggio a Roma in piazza Mignanelli dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Oltre 1000 mq dedicati all'universo creativo di Valentino Garavani e alla potenza della visione dell'artista portoghese.