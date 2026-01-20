Valentino, omaggi da tutto il mondo per l'ultimo imperatore della moda

Omaggi da tutto il mondo per Valentino. Una delle prime a esprimere cordoglio è stata Sofia Loren: "Mio caro Valentino, la notizia della tua scomparsa mi addolora profondamente. Con te ho condiviso momenti di grande affetto e di sincera stima reciproca. Avevi un animo gentile, ricco di umanità". "Una vera leggenda" per una delle sue muse, Claudia Schiffer: "Vivrà per sempre attraverso il marchio che ha creato, incarnazione di eleganza e glamour senza tempo. Fargli creare il mio abito da sposa, che ho incorniciato, è stato uno dei grandi onori della mia vita".