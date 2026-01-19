Logo Tgcom24
Il ritiro 18 anni fa

Valentino: "Lascio una moda nel mio stile, capace di abbellire le donne"

Lo stilista in un'intervista realizzata prima del suo ritiro: "I miei successi? Ne ho avuti molti. Sono molto contento, ma è come se non li avessi chiesti"

di Elisabetta Falciola
19 Gen 2026 - 19:05
03:44 

Diciotto anni fa, prima del suo ritiro, Valentino aveva rilasciato un'intervista che suona attualissima, realizzata in occasione della presentazione della sua ultima collezione. "Ho avuto molti successi. Mi sento molto gioioso che mi abbiano dato queste cose, ma è come se non le avessi chieste", aveva affermato. "Guardo al passato inebriato da tutto quello che ho avuto". E ancora: "Lascio una moda molto "Valentino", una moda che abbellisce le donne, perché è questo quello che ho sempre cercato". 

