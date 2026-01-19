Valentino, il rosso che ha reso famoso lo "stilista imperatore"

Il "rosso Valentino" è un colpo di fulmine che non si dimentica. Garavani raccontava di essere stato colto dall'ispirazione quando era ancora studente. Accadde all'improvviso a Barcellona, al teatro dell'opera, durante l'intervallo di un concerto nel foyer fu magneticamente attratto e affascinato dallo stile di un'anziana signora che si distingueva nella folla. L'anziana - disse il designer - era fasciata in un abito di velluto magenta, e lui - il futuro couturier - non riusciva a distogliere lo sguardo da quel colore che accende i sensi. Lui stesso raccontava: "Èun colore che non si può ignorare, fra tutti quelli indossati dalle altre donne, mi è sembrata unica, isolata nel suo splendore. Non l’ho mai dimenticata". Il rosso sarà per tutta la sua carriera il biglietto da visita dello "stilista imperatore".