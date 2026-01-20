Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Attrici, cantanti, dive, di ieri e di oggi

Valentino, il ricordo delle star di Hollywood

Da Liz Taylor, alle star dei giorni nostri: ben sei attrici hanno vinto l'Oscar vestite Valentino

di Silvia Carrera
20 Gen 2026 - 19:43
01:35 

Clienti ma soprattutto amiche: alla corte dell'imperatore hanno danzato prima o dopo tutte. Felici, elegantissime. Attrici, cantanti, dive, di ieri e di oggi: tutta Hollywood ai suoi piedi. Da Liz Taylor alle star dei giorni nostri: ben sei attrici hanno vinto l'Oscar vestite Valentino.

video evidenza