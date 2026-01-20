Valentino, il re di via Condotti

"Io non lavoro a Roma, io sono Roma". È una citazione di Valentino Garavani, che era nato a Voghera, ma aveva scelto la capitale come casa d'adozione e come centro del suo impero della moda. Il mito di via condotti con le sue boutique di lusso è nato proprio grazie a lui, che è stato in grado di proiettare la meraviglia della città eterna nell'immaginario dell'eleganza contemporanea. A piazza Mignanelli, accanto a piazza di Spagna e alla scalinata di Trinità dei monti, c'è il quartier generale della moda romana, la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, dove verrà allestita la camera ardente dello stilista scomparso a 93 anni.