Valentina Merli vince l'Oscar: "Grazie a tutti, tanto affetto vicino a me"

Dopo la cerimonia, la bolognese ringrazia tutti per il sostegno: "Ho ricevuto circa 260 messaggi, ho sentito tanto calore". Il suo successo è anche quello di un cinema aperto a diverse culture, come spiega lei stessa: "Abbiamo un equipe, che ha lavorato a questo cortometraggio, composta da me che sono italiana, l'altra produttrice argentina, poi c'è chi viene da Kosovo, Lussemburgo, ma anche franco-iraniani. Questa apertura è importante al giorno d'oggi".