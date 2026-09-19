violenza a scuola

Valditara a Studio Aperto: "Contro la violenza serve un'alleanza tra scuola e famiglie"

Il ministro dell'Istruzione richiama il ruolo dei genitori e punta l'attenzione sui rischi del web e dei social

di Davide Loreti
19 Set 2026 - 18:57
01:36 
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