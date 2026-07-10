diritto allo studio

Valditara: "Rafforziamo le misure a favore della persona dello studente"

Il ministro dell'Istruzione commenta"l'attivazione di "AscoltaMI", il servizio per il supporto psicologico degli studenti

10 Lug 2026 - 14:51
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giuseppe valditara