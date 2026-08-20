Val Stirone, gli spaventapasseri diventano star dei social: "Danno allegria a bambini e ciclisti"

Tra Parma e Piacenza c'è una valle dove gli spaventapasseri sono diventati vere e proprie star dei social. In Val Stirone se ne contano più di 80: personaggi curiosi e creativi, dal casaro al cercatore di funghi, dalla ballerina all'innamorato senza testa. E non manca nemmeno uno "Spiderman" costruito con balle di fieno. Una tradizione che continua grazie all'impegno di un gruppo di appassionati e che affonda le sue radici nell'epoca dell'antica Roma. "L'estate si colora con questi curiosi pupazzi nei campi, capaci di regalare un sorriso e un momento di allegria a bambini e ciclisti", ha detto un abitante della zona.