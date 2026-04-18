Val Kilmer torna al cinema dopo la morte grazie all'intelligenza artificiale, ecco come

"Non aver paura dei morti, e non aver paura di me" dice questo sacerdote alla fine del trailer del film di prossima uscita "As deep as the grave" (traducendolo in italiano: "Profondo come la tomba"). Le fattezze del personaggio sono quelle del grande Val Kilmer, compianto attore statunitense scomparso per una grave malattia a 65 anni nel 2025 - ma quello che vediamo (e ascoltiamo) sullo schermo è una ricostruzione dell'intelligenza artificiale. Kilmer era stato scelto per il ruolo anni prima della sua scomparsa, ma non è stato in grado di recitare a causa dei problemi di salute che hanno poi portato alla sua morte. Gli eredi di Kilmer, inclusa la figlia Mercedes, hanno autorizzato la riproduzione digitale, sono stati ricompensati per il lavoro svolto e hanno fornito filmati d'archivio per agevolare il processo.