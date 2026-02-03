Usa, rapita la mamma di una star Tv

Sparita nel nulla, tre giorni senza notizie, polizia e Fbi impegnati senza sosta e una scena del crimine ancora sotto esame. Solo una certezza: Nancy, 84 anni, è stata rapita, portata via contro la sua volontà dalla sua casa di Tucson, in Arizona, dove viveva da sola. E' il mistero che ha catturato l'attenzione dell'America, il caso seguito in diretta tv dai principali network: anche perché, la signora in questione è la madre di una famosa conduttrice televisiva della Nbc, Savannah Guthrie, alla guida del programma "Today". Non è da escludere, secondo lo sceriffo della contea, che Nancy possa essere stata presa di mira proprio per il suo nome, in quanto più volte era apparsa in onda accanto alla figlia.