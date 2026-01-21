Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
in partenza per l'Europa

Usa, problemi per Trump: il primo Air Force One ha un guasto elettrico e deve tornare indietro per cambiare aereo

Imprevisto tecnico per il presidente americano atteso al World Economic Forum di Davos, in Svizzera

21 Gen 2026 - 08:39
01:30 
video evidenza