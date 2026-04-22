Usa, orso rimane bloccato su un albero: salvato dalla polizia

È rimasto bloccato su un albero, finché non sono giunti i soccorsi a salvare l'animale. Suona come una storia già sentita, ma questa volta non si tratta del solito gatto: ad Albany, nello Stato di New York, le forze dell'ordine hanno aiutato un orso nero. Un operatore ambientale ha dovuto utilizzare un dardo tranquillante per sedare l'animale prima che cadesse nella rete e sul materassino imbottito preparati sotto l'albero.