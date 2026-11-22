Gli agenti che hanno effettuato l'arresto indossavano giacche senza insegne e pantaloni color kaki, mascherine sul viso.Video li mostrano mentre lottano con una persona a terra, sotto gli occhi dei passeggeri circondati da valigie con le ruote. Il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, democratico, ha definito le tattiche dell'Ice "profondamente antiamericane" e ha chiesto l'abolizione dell'agenzia. Ferguson ha anche affermato di star indagando su come gli agenti dell'Ice siano riusciti ad accedere al ponte d'imbarco e ritiene che abbiano violato una legge statale da lui firmata a marzo che limita l'uso di coperture facciali da parte degli agenti delle forze dell'ordine.