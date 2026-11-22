All'aeroporto di Seattle, negli Usa, alcuni agenti dell'immigrazione a volto coperto hanno fermato due persone sul pontile d'imbarco, proprio mentre i passeggeri stavano salendo a bordo. L'episodio ha creato una situazione definita dalla compagnia aerea "angosciante" per i passeggeri e il personale, causando inoltre il ritardo di un volo diretto a Los Angeles. Un video dell'accaduto mostra gli agenti mentre trascinano via almeno una persona all'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, tra le grida di una donna che afferma che le stanno portando via la figlia, precisando che quest'ultima è in possesso di un permesso di lavoro.
L'agenzia Ice (Immigration and customs enforcement) ha dichiarato in un comunicato che i propri agenti hanno condotto un'operazione mirata per arrestare Ricardo Larrondo Mendoza, un migrante messicano che "si è trattenuto negli Stati Uniti oltre la scadenza del proprio visto, violando le leggi del Paese". Secondo la nota dell'Ice, durante la colluttazione, un'altra passeggera — identificata come Sofia Hernandez Mejia, anch'ella messicana e presente negli Stati Uniti illegalmente per aver superato i termini del proprio visto — ha "lanciato caffè bollente contro gli agenti". La donna rischia ora un'accusa per aggressione a un funzionario federale. Alaska Airlines ha reso noto che gli agenti dell'ICE non avevano fornito alcun preavviso dell'operazione, avvenuta durante un fine settimana di intenso traffico aereo, a ridosso della festività del Giorno del Ringraziamento
Gli agenti che hanno effettuato l'arresto indossavano giacche senza insegne e pantaloni color kaki, mascherine sul viso.Video li mostrano mentre lottano con una persona a terra, sotto gli occhi dei passeggeri circondati da valigie con le ruote. Il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, democratico, ha definito le tattiche dell'Ice "profondamente antiamericane" e ha chiesto l'abolizione dell'agenzia. Ferguson ha anche affermato di star indagando su come gli agenti dell'Ice siano riusciti ad accedere al ponte d'imbarco e ritiene che abbiano violato una legge statale da lui firmata a marzo che limita l'uso di coperture facciali da parte degli agenti delle forze dell'ordine.