Usa, ecco i cani robot utilizzati come guardie giurate

Ad Atlanta la polizia ha dei nuovi aiutanti. Sono dei cani robot, utilizzati come guardie giurate in diversi complessi residenziali. Comunicano con gli abitanti della zona, avvisano le autorità in caso di presenze sospette e pericoli. Insomma, proteggono le persone proprio come farebbero i migliori amici dell'uomo, nonostante un rapporto più freddo e meccanico. I robot a quattro zampe sono sempre più avanzati e offrono supporto in vari settori: dalla compagnia terapeutica per anziani fino all'assistenza nei lavori pericolosi e ispezioni industriali.