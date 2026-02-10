Usa, arrivati a"Washington i monaci buddisti in marcia per la pace

Avvolti in abiti color arancio, è arrivato a Washington un gruppo di monaci buddisti impegnato in una “Marcia per la pace” di 2.300 miglia. Lo scopo del viaggio spirituale: sensibilizzare “la popolazione americana e mondiale sui temi della pace, dell'amorevole gentilezza e della compassione”. La marcia, che attraversa nove stati, dovrebbe terminare il 12 febbraio nel Maryland. I monaci hanno iniziato il loro cammino in Texas più di tre mesi fa, sfidando anche le gelide temperature invernali, marciando anche a piedi nudi, sempre accompagnati dal cane Aloka.