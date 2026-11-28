Il burattino a cui si allunga il naso ogni volta che dice una bugia, che fa di tutto per andare nel paese dei balocchi, ma che in fondo vuole un gran bene al proprio babbo, Geppetto, non sarebbe mai esistito se 200 anni fa non fosse nato Carlo Lorenzini, universalmente conosciuto come Carlo Collodi. Per celebrare l'anniversario è nato "Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio", un progetto nazionale che intreccia teatro, mostre, laboratori e incontri universitari, promosso dall'associazione Oltre Le Parole ETS.