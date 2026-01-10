Logo Tgcom24
Mondo
India

Un cane randagio guida 19 monaci buddisti in una marcia per la pace

Il trovatello si è unito al gruppo di religiosi in un'altra marcia di fratellanza in India e ora stanno camminando verso Washington

10 Gen 2026 - 19:38
01:30 

Si chiama Aloka, meglio noto come "il cane della pace" e sta accompagnando per oltre 100 giorni 19 monaci buddisti in una marcia da Forth Worth, in Texas, verso Washington. Una camminata di circa quattro mila chilometri. Il cane, che si era unito ai religiosi del centro Huong Dao Vipassana Bhavana in una marcia in India, ha affrontato incidenti e malattie senza mai abbandonare i monaci, diventando così il simbolo di resilienza e ispirazione.