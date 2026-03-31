Un astronauta italiano camminerà sulla Luna
Lo prevede l'intesa firmata a Washington dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dall'amministratore capo della Nasa"Jared Isaacman
Un astronauta italiano camminerà sulla Luna: lo prevede l'accordo firmato oggi a Washington dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e dall'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman. Lo scrive in un post su X il presidente dell'Agenzia Spaziale Italia, Teodoro Valente.
"Una lunga cooperazione spaziale, oggi ancor più profonda tra Nasa e Asi - scrive Valente - porterà a realizzare un campo base sulla Luna e un astronauta italiano a camminare sulla superficie lunare". Grazie all'accordo, infatti, il modulo abitativo italiano per la Luna Mph diventa parte integrante del programma Artemis.