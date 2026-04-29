Ultimo, fuori il nuovo inedito
Un viaggio tra i ricordi e i rimpianti di un legame che non si riesce a spezzare, di una relazione che, nonostante tutto, rimane ancorata al cuoredi Adele Costantini
Una nuova ballad per Ultimo. A mezzanotte è uscito a sorpresa l'inedito "Questa insensata voglia di te". Qualche giorno fa il primo indizio sui social con le rime del brano tra le luci di New York. Un viaggio tra i ricordi e i rimpianti di un legame che non si riesce a spezzare, di una relazione che, nonostante tutto, rimane ancorata al cuore.