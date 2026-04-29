"Questa insensata voglia di te"

Ultimo, fuori il nuovo inedito

Un viaggio tra i ricordi e i rimpianti di un legame che non si riesce a spezzare, di una relazione che, nonostante tutto, rimane ancorata al cuore

di Adele Costantini
29 Apr 2026 - 19:13
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Una nuova ballad per Ultimo. A mezzanotte è uscito a sorpresa l'inedito "Questa insensata voglia di te". Qualche giorno fa il primo indizio sui social con le rime del brano tra le luci di New York. Un viaggio tra i ricordi e i rimpianti di un legame che non si riesce a spezzare, di una relazione che, nonostante tutto, rimane ancorata al cuore.

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