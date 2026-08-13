un incontro inaspettato

Ultimo sorprende una fan al "Parchetto" del quartiere San Basilio a Roma

Il cantautore, tornato al parco a lui dedicato e inaugurato nel 2024, si è fermato per abbracciare la ragazza visibilmente emozionata"

13 Ago 2026 - 10:30
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