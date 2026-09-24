Ultimo sorprende i fan al cinema durante il film sul concerto di Tor Vergata

Martedì 22 settembre, un giorno speciale per i fan di Ultimo, che sono corsi in sala per la prima proiezione del docufilm "Ultimo - Tutto. Live a Tor Vergata" di Giorgio Testi. Il cantautore romano ha deciso di fare una sorpresa agli spettatori dell'Uci Cinemas di Porta di Roma per assistere al docufilm che celebra il maxi-concerto tenuto davanti a 250.000 persone a Tor Vergata il 4 luglio 2026. Fino al 30 settembre le sale italiane ospiteranno il docufilm che offre uno sguardo sul palco e dietro le quinte. Ultimo ha poi condiviso sui social un messaggio: "Buon 22 settembre a tutti gli ultimi là fuori. 10 anni fa oggi ero per la prima volta sulla ruota di Londra a sognare la vita che volevo. Da lì è partito il titolo di questa canzone. Quel giorno ha ispirato questa canzone nella prima strofa continuando poi dalla seconda strofa a parlare di altro", ha scritto il cantautore."Non volevo che rimanesse solo una canzone d'amore, volevo dire di non sentirsi soli anche se si vive da esclusi, perché io lo sono stato e ridevo a squarciagola rincorrendo quello che volevo - prosegue - In questa canzone ho promesso che non avrei scritto solo musica, ma vita della gente. In questa canzone ci siamo noi tutti, e fa sentire me stesso portavoce di un qualcosa di più grande. Perché ho avuto la presunzione di chiamarla ‘missione’ e così continua ad essere. Cantare in pieno inverno per dar la primavera, questo è quello che faccio. Con voi, ma anche con me. Per voi, ma anche per me".