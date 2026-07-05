l'evento storico

Ultimo e la sua "Favola Per Sempre" a Tor Vergata

Sono accorsi in 250 mila per partecipare al grande show: tre ore di musica, ospite speciale Fabrizio Moro, un indotto che vale 90 milioni di euro

di Michelangelo Iuliano
05 Lug 2026 - 13:05
01:38 
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