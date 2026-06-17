LE GALLERIE DI FIRENZE

Uffizi, il nuovo allestimento delle sale di Botticelli

La Venere e la Primavera di Botticelli, l'una di fronte all'altra, sembrano guardarsi negli occhi: un dialogo diretto e inedito

di Silvia Carrera
17 Giu 2026 - 13:04
01:21 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

L'una di fronte all'altra sembrano guardarsi negli occhi, la Venere e la Primavera di Botticelli, nel nuovo allestimento degli Uffizi a Firenze. Da una parte la nascita dell'amore, dall'altra la prosperità. Lo sguardo di chi osserva percorre la distanza che separa e unisce i due capolavori del genio fiorentino del Quattrocento. Un dialogo diretto e inedito, così come una novità sono le tecnologiche teche blindate invisibili che tutelano e conservano le opere senza più le grandi vetrate. E così la Venere e la Primavera accorciano le distanze col pubblico.

uffizi
galleria degli uffizi
video tg