Uffizi, il nuovo allestimento delle sale di Botticelli

L'una di fronte all'altra sembrano guardarsi negli occhi, la Venere e la Primavera di Botticelli, nel nuovo allestimento degli Uffizi a Firenze. Da una parte la nascita dell'amore, dall'altra la prosperità. Lo sguardo di chi osserva percorre la distanza che separa e unisce i due capolavori del genio fiorentino del Quattrocento. Un dialogo diretto e inedito, così come una novità sono le tecnologiche teche blindate invisibili che tutelano e conservano le opere senza più le grandi vetrate. E così la Venere e la Primavera accorciano le distanze col pubblico.