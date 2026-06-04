Ucraina, Zelensky scrive a Putin: "Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per proporre un incontro. "L'Ucraina propone di porre fine alla guerra in un formato tra noi e voi: propongo un incontro - ha scritto Zelensky -. Propongo di fissare una data precisa per l'incontro". "Il tentativo di stabilire una vera tregua - aggiunge il leader ucraino - è il modo migliore per iniziare a dialogare". Parole che potrebbero suonare come prove di disgelo, vista anche l'apertura dimostrata da Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione "attraverso mezzi pacifici".