"Gli attacchi in Libia? I partner sapevano, mai agiamo senza coordinarci con loro" così Volodymyr Zelensky commenta quel raid marino al porto di Bengasi subito rivendicato e celebrato come un'operazione esemplare: due navi russe colpite, una - la corvetta lanciamissili "Merkury" - affondata. Ben diverso è il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha prontamente smentito il leader ucraino: "Non è vero quello che ha detto Zelensky, non c’è stato alcun coordinamento, nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché delle azioni ucraine in Libia".