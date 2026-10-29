Ucraina, strage alla stazione di Dnipro: almeno 13 morti | Zelensky: "È terrorismo, servono nuove sanzioni"
Raid sulla banchina gremita di passeggeri e pendolari. Il presidente ucraino: "Serve un'azione risoluta di Usa ed Europa"
È di almeno 13 morti e 10 feriti il primo bilancio di un attacco con drone russo che ha colpito due treni a Dnipro, in Ucraina. Lo riporta la stampa locale. Inizialmente l'amministrazione locale aveva parlato di un solo convoglio colpito, mentre dalle ultime informazioni sarebbero rimasti coinvolti un treno passeggeri e un treno per pendolari. "E' stato dichiarato un livello di pericolo elevato, ma purtroppo c'era un numero considerevole di persone sulla banchina", hanno spiegato.
Il post di Zelensky: "Subito nuove sanzioni"
"Esprimo il mio cordoglio alle loro famiglie e ai loro cari. Altre dieci persone sono rimaste ferite. Tutti i servizi di emergenza necessari sono al lavoro sul posto". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Quanti attacchi terroristici ha sferrato la Russia contro il nostro popolo da quando le sanzioni contro alcuni oligarchi russi e il settore energetico russo sono state revocate, anziché portare a una de-escalation? È proprio per questo che l'Ucraina ha sempre sostenuto la necessità di un'azione giusta e risoluta da parte di America ed Europa in risposta all'escalation russa: le sanzioni contro Mosca e la sua macchina da guerra non devono essere allentate finché continuerà questo conflitto. È giunto il momento di adottare nuove e più severe misure sanzionatorie da parte dell'Ue, degli Stati Uniti e del G7. Ringrazio tutti coloro che sono pronti a offrire il proprio contributo in tal senso", ha concluso.