Dopo i raid di Mosca

Ucraina, nuovi palazzi sventrati dai droni russi

Dopo i pesanti attacchi di mercoledì notte, le forze armate russe hanno nuovamente attaccato il territorio ucraino

03 Lug 2026 - 10:28
00:55 
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