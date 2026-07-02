Mentre la gente nuota

Ucraina, missile russo piomba in una piscina

Nel pesante raid che ha colpito l'Ucraina nelle ultime ore, sono decedute oltre 20 persone

02 Lug 2026 - 19:36
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