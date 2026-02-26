Ucraina, massiccio attacco notturno russo a Kiev
Raid combinato di droni e missili russi sulla capitale
Nella notte le Forze armate russe hanno attaccato massicciamente il territorio ucraino, utilizzando droni e missili. Lo hanno riferito le autorità ucraine. A Kiev, il sindaco della città Vitalii Klitschko ha spiegato che sono stati attaccati tre quartieri - Darnytskyi, Holosiivskyi e Pecherskyi - e sono sorti diversi incendi. Il sindaco ha affermato che nessuno è rimasto ferito. Attacchi russi nella notte anche a Kharkiv, a Zaporizhzhia e a Kryvyj Rih.