Ucraina, leader G7: "Sostegno incrollabile a Kiev, nuove sanzioni contro Mosca"

Non è un caso se lo stesso ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, sottolinei e plauda al cambio di tono del summit. Volodimir Zelensky, commentando i lavori a Evian-les-Bains, evidenzia un dato, che si conferma ogni giorno al fronte: "Putin non vuole mettere fine a questa guerra", dice, per poi liquidare la proposta del Cremlino di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca come "inutili giochetti".