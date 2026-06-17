Speciale Guerra Ucraina
Il punto da Evian

Ucraina, leader G7: "Sostegno incrollabile a Kiev, nuove sanzioni contro Mosca"

I capi di Stato e di governo riuniti in Francia hanno insistito sulla necessità di inviare aiuti militari tempestivamente

di Luca Pesante
17 Giu 2026 - 12:31
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Sostegno incrollabile all'Ucraina, aiuti militari concreti e tempestivi, soprattutto in materia di sistemi antiaerei, oltre a nuove sanzioni contro Mosca: i leader del G7 scelgono formule perentorie, fissano obiettivi precisi e impegni concreti per appoggiare Kiev contro l'invasore russo.

Non è un caso se lo stesso ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, sottolinei e plauda al cambio di tono del summit. Volodimir Zelensky, commentando i lavori a Evian-les-Bains, evidenzia un dato, che si conferma ogni giorno al fronte: "Putin non vuole mettere fine a questa guerra", dice, per poi liquidare la proposta del Cremlino di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca come "inutili giochetti".

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