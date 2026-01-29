Ucraina, la promessa di nuove trattative ad Abu Dhabi e l'invito di Zelensky a Mosca
Il Cremlino, tramite il portavoce Peskov, non fornisce nuovi dettagli in merito alla propostadi Luca Pesante
Ringrazia per l'impegno degli Emirati Arabi nella ricerca di una soluzione negoziale, Vladimir Putin, accogliendo a Mosca lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La promessa di un nuovo, ravvicinato round di trattative ad Abu Dhabi tra le delegazioni dei due Paesi in guerra, con la mediazione degli Stati Uniti, tiene in vita la fiamma della speranza, ma nulla più. Il Cremlino, tramite il portavoce Peskov, non fornisce nuovi dettagli in merito alla proposta, rivolta al presidente ucraino Zelensky, di incontrare di persona per la prima volta dallo scoppio della guerra, 4 anni fa, il capo della federazione proprio nella capitale russa.