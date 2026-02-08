Ucraina, l'annuncio a sorpresa che commuove il Paese: "Il soldato Nazar è vivo"

"Ti ho aspettato così a lungo", dice questa mamma in lacrime, parlando dopo tre anni al telefono con il figlio che credeva fosse morto. Un miracolo, una storia di speranza ha sconvolto il popolo ucraino, martoriato da quasi quattro anni di guerra. Il soldato Nazar Daletskyi, 45 anni - considerato deceduto - è vivo ed è stato rilasciato durante l'ultimo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev.