Durante la visita di Merz

Ucraina, il momento dell'impatto del missile sul ponte Nord di Kiev | Video

Il Ponte Pivnichnyj (Ponte Nord) di Kiev è stata di nuovo colpito, in concomitanza con la visita del cancelliere Friedrich Merz in città

04 Ott 2026 - 10:39
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