Ucraina, attacco russo su Kherson: tre donne ferite

Un bombardamento russo, nel distretto di Korabelnyi a Kherson, ha provocato il ferimento di tre donne. L'Amministrazione militare regionale di Kherson lo ha dichiarato su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. "Verso le 23.10, i russi hanno bombardato il distretto di Korabelnyi di Kherson con sistemi di lancio multipli. A seguito dell'attacco, tre donne sono rimaste ferite", si legge nel comunicato. Due delle vittime, di 86 e 44 anni, sono state trasportate in ospedale in condizioni moderate. Sono state diagnosticate lesioni da esplosione, alla testa e all'orecchio. Un'altra residente di Kherson, di 76 anni, è stata assistita sul posto; la donna ha rifiutato il ricovero.