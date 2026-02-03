Ucraina, nuovo attacco russo nella notte a Kiev

Le immagini del Servizio di emergenza statale dell'Ucraina nella regione di Kiev relative al nuovo attacco russo avvenuto nella notte con missili e droni. Danneggiati diversi grattacieli residenziali, ferite due persone. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono state segnalate chiamate ai medici nei distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi. Sotto attacco per ore anche Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Secondo il sindaco Igor Terekhov, i russi hanno colpito in modo mirato le infrastrutture energetiche per lasciare la città senza riscaldamento in pieno inverno. Secondo Mosca, i soldati ucraini stanno abbandonando in tutta fretta la regione di Sumy.