Ucraina, attacco contro un treno passeggeri a Kharkiv: 5 morti

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un treno passeggeri nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Lo ha riferito la Procura regionale precisando che l'attacco è stato messo a segno con tre droni Shahed, uno dei quali ha colpito il treno, mentre gli altri due hanno colpito la zona circostante. In un post su X, il presidente Volodomyr Zelensky ha definito l'attacco come "puro atto di terrorismo", precisando che "oltre 200 persone erano a bordo del treno e 18 si trovavano nella carrozza colpita da uno dei droni russi".