La moglie: "momento difficile"

Uccise il ladro, raccolta fondi per il carabiniere condannato

L'iniziativa del quotidiano "La Verità" ha raccolto oltre 400mila euro"

di Roberta Fiorentini
18 Gen 2026 - 19:11
01:35 
video tg