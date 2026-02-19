U2 tornano a sorpresa con "Days of Ash": un ep politico che guarda al futuro

Gli U2 pubblicano "Days of Ash", un ep di cinque brani che affrontano temi politici e sociali con un messaggio di speranza e libertà. Il disco include collaborazioni con Ed Sheeran e Taras Topolia, e tra i brani spicca "American Obituary", che critica l'America di Trump, mentre il videoclip esprime la speranza di un cambiamento. Non è la prima volta che la band irlandese si espone pubblicamente: già nel 1983 con "Sunday Bloody Sunday" avevano condannato la violenza, e con "Miss Sarajevo" (1995) avevano denunciato l'indifferenza internazionale durante l'assedio di Sarajevo.