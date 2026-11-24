"È una bontà". Stiamo parlando di lui: il pancotto, un piatto povero della tradizione foggiana, fatto con ingredienti semplici ma talmente gustosi da unire tutti in un'unica voce. "Ottimo, eccezionale, do un’altra forchettata perché è buonissimo". La ricetta originale prevede l’uso del pane cosiddetto raffermo, quello divenuto ormai troppo duro per finire in tavola, ma che in passato veniva riciclato per creare piatti nuovi. E quando la tradizione incontra la modernità ecco che nasce il pancotto "take away": nessuno stravolgimento della ricetta, semplicemente un modo nuovo e originale per gustare uno dei piatti più tipici della tradizione.