Agevolazioni

Tutte le novità sui bonus scuole

Il tetto massimo detraibile aumenta da"800 a 1000 euro. Stanziati"20 milioni di euro per aiutare le famiglie che scelgono scuole paritarie

di Stefania Scordio
11 Set 2026 - 19:24
01:16 
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