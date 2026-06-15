Turchia, un gatto ruba la scena durante uno spettacolo di Romeo e Giulietta

Nel copione di sicuro il gatto non c'era. Ma quando i due protagonisti della Compagnia di balletto russa se lo sono ritrovato sul palco del teatro di Smirne, in Turchia, durante la scena finale di "Romeo e Giulietta" non hanno esitato un secondo e hanno proseguito a recitare come se nulla fosse. Il felino intanto, sbucato all'improvviso da dietro le quinte, è diventato per pochi minuti il vero protagonista della scena. Mentre Romeo era a terra e Giulietta piangeva la sua dipartita il gatto si è avvicinato e si è messo a giocare con i capelli del giovane protagonista. Qualcuno ha immortalato la scena che, postata sui social, in pochissimo tempo è diventata virale.