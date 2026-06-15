Un protagonista speciale

Turchia, un gatto ruba la scena durante uno spettacolo di Romeo e Giulietta

Il felino è comparso sul palco del teatro di"Smirne, in Turchia. Il video, postato in rete, è subito diventato virale"

15 Giu 2026 - 17:12
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Nel copione di sicuro il gatto non c'era. Ma quando i due protagonisti della Compagnia di balletto russa se lo sono ritrovato sul palco del teatro di Smirne, in Turchia, durante la scena finale di "Romeo e Giulietta" non hanno esitato un secondo e hanno proseguito a recitare come se nulla fosse. Il felino intanto, sbucato all'improvviso da dietro le quinte, è diventato per pochi minuti il vero protagonista della scena. Mentre Romeo era a terra e Giulietta piangeva la sua dipartita il gatto si è avvicinato e si è messo a giocare con i capelli del giovane protagonista. Qualcuno ha immortalato la scena che, postata sui social, in pochissimo tempo è diventata virale. 

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